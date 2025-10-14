Controlli audiometrici e della vista gratuiti a San Giovanni Teatino l' iniziativa dei Lions

Controlli gratuiti dell'udito e della vista, a San Giovanni Teatino, in piazza San Rocco, grazie all'iniziativa del Lions Club Pescara Valpescara, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. L'appuntamento è per sabato 18 ottobre, dalle ore 10 alle 13, quando sarà possibile effettuare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it