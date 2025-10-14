Controlli audiometrici e della vista gratuiti a San Giovanni Teatino l' iniziativa dei Lions
Controlli gratuiti dell'udito e della vista, a San Giovanni Teatino, in piazza San Rocco, grazie all'iniziativa del Lions Club Pescara Valpescara, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. L'appuntamento è per sabato 18 ottobre, dalle ore 10 alle 13, quando sarà possibile effettuare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I controlli preventivi sono in aumento, ma non hanno ancora raggiunto il livello desiderato. Nel 2023, il 57% delle persone in tutta Europa ha partecipato almeno ad alcuni screening preventivi. Per il 2025, questo numero è cresciuto fino al 66%. Una tendenza - facebook.com Vai su Facebook
Controlli audiometrici e della vista gratuiti a San Giovanni Teatino, l'iniziativa dei Lions - Appuntamento in piazza San Rocco, a bordo dell’unità mobile oftalmica della Iapb Abruzzo, con la collaborazione del Centro nazionale di alta tecnologia in Oftalmologia di Chieti – Scuola di specializz ... Come scrive chietitoday.it
Giornata mondiale della vista, - L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti celebrerà giovedì 9 ottobre la Giornata Mondiale della Vista, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e posta sotto l’Alto Patronato d ... Riporta cremonaoggi.it
Ottobre mese della vista. Tornano i controlli visivi gratuiti - Torna l’iniziativa promossa da Federottica e dall’Albo degli Ottici Optometristi per migliorare la qualità della vista degli italiani e prevenire i difetti visivi. Scrive quotidianosanita.it