Controlli ai giardini Speyer Arrestato con l’hashish

Nelle ultime settimane la Questura di Ravenna ha continuato in modo costante ad intensificare i servizi di controllo del territorio nell’intera provincia ed in città con particolare attenzione alla zona dei Giardini Speyer. Nello specifico, nell’ultimo mese sono stati organizzati servizi di Alto Impatto che, come deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno visto la partecipazione interforze di Carabinieri e Guardia di Finanza. L’attività, che ha visto il coinvolgimento della Polizia Stradale, nonchè della Polizia Provinciale e Locale, ha permesso di effettuare posti di controllo stradali, con la verifica di almeno un centinaio di veicoli, elevando sanzioni amministrative e segnalando illeciti penali in materia di violazione delle disposizioni del Codice della Strada, soprattutto in relazione alla guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

