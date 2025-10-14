Controlli ai giardini Speyer Arrestato con l’hashish

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane la Questura di Ravenna ha continuato in modo costante ad intensificare i servizi di controllo del territorio nell’intera provincia ed in città con particolare attenzione alla zona dei Giardini Speyer. Nello specifico, nell’ultimo mese sono stati organizzati servizi di Alto Impatto che, come deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno visto la partecipazione interforze di Carabinieri e Guardia di Finanza. L’attività, che ha visto il coinvolgimento della Polizia Stradale, nonchè della Polizia Provinciale e Locale, ha permesso di effettuare posti di controllo stradali, con la verifica di almeno un centinaio di veicoli, elevando sanzioni amministrative e segnalando illeciti penali in materia di violazione delle disposizioni del Codice della Strada, soprattutto in relazione alla guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

controlli ai giardini speyer arrestato con l8217hashish

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli ai giardini Speyer. Arrestato con l’hashish

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

controlli giardini speyer arrestatoControlli ai giardini Speyer. Arrestato con l’hashish - Nelle ultime settimane la Questura di Ravenna ha continuato in modo costante ad intensificare i servizi di controllo del ... Scrive msn.com

controlli giardini speyer arrestatoRavenna, controlli ai Giardini Speyer: un arresto per spaccio e denunce in serie - Nelle ultime settimane la Questura di Ravenna ha continuato ad intensificare i servizi di controllo del territorio nell’intera provincia ed in città ... Come scrive corriereromagna.it

controlli giardini speyer arrestatoRavenna, controlli a tappeto della Polizia: denunce, sanzioni e un arresto per droga ai Giardini Speyer - Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Questura di Ravenna, che nelle ultime settimane ha intensificato i servizi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegali ... Si legge su ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Giardini Speyer Arrestato