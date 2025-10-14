Contributo delle banche alla Manovra via libera dell’Abi senza nuove tasse
L’ Associazione bancaria italiana apre alla collaborazione con il Governo sulla prossima Manovra economica, ma mette dei paletti chiari. Il Comitato esecutivo dell’ Abi, riunitosi nella serata di lunedì 13 ottobre, ha approvato all’unanimità la relazione del direttore Marco Elio Rottigni, incaricato di approfondire il dossier sul contributo delle banche al Bilancio dello Stato. Manovra, banche pronte al contributo. Nella nota diffusa al termine della riunione, l’Abi conferma la disponibilità a proseguire nei contributi straordinari pluriennali, “nella stessa logica concordata lo scorso anno, per il rilancio dell’economia e per la solidarietà sociale”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
