Contributi economici per le società sportive del territorio | Sul piatto 25mila euro
Ci sono complessivamente 25mila euro da assegnare, sotto varie forme, alle società sportive del territorio. Cinquemila in più rispetto allo scorso anno, per venire incontro alle esigenze delle realtà locali. Nel ribadire l’impegno per la pratica sportiva, finalizzata al benessere e alla crescita. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Bassa Romagna: nuovi contributi economici per privati e attività danneggiate dal Fortunale 2023 - X Vai su X
Avviso Bando Pubblico - Contributi per il trasporto degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Informiamo che è aperto il bando comunale per l’erogazione di contributi economici alle famiglie dei minori con - facebook.com Vai su Facebook
Contributi economici alle famiglie numerose. C’è l’avviso pubblico - La Giunta comunale ha approvato un avviso pubblico per l'erogazione di un contributo economico di 8500€ a famiglie numerose con almeno 4 figli. Si legge su lanazione.it