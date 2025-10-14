Contributi economici per le società sportive del territorio | Sul piatto 25mila euro

Ferraratoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono complessivamente 25mila euro da assegnare, sotto varie forme, alle società sportive del territorio. Cinquemila in più rispetto allo scorso anno, per venire incontro alle esigenze delle realtà locali. Nel ribadire l’impegno per la pratica sportiva, finalizzata al benessere e alla crescita. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

