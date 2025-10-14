Contributi caregiver familiari il Comune di Vasto approva lo scorrimento della graduatoria

Il Comune di Vasto informa che è stato approvato lo scorrimento della graduatoria relativa all’avviso pubblico per l’assegnazione di benefici a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.Il provvedimento dispone l’utilizzo delle economie residue per finanziare ulteriori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

CAMPER PER OVER 65 Al via un nuovo sistema di supporto per la popolazione anziana e i caregiver familiari Hai più di 65 anni e ti servono informazioni sui servizi sanitari, per l'assistenza a domicilio e sui contributi economici a tua disposizione? Oppure sei - facebook.com Vai su Facebook

Welfare aziendale e di comunità, un impegno condiviso per i caregiver familiari che lavorano - Si è svolto ieri, lunedì 13 ottobre, presso la Sala della Biblioteca Loria di Carpi, l’incontro pubblico promosso dall’Unione delle Terre d’Argine dal titolo Una rete welfare: aziendale e di comunità ... Secondo temponews.it

Mastacchi: 'Caregiver, un esercito invisibile da riconoscere professionalizzare' - Politica: L istituzione di un elenco regionale unico dei caregiver creerebbe anche una rete territoriale di supporto per le famiglie e nuove opportunità lavorative ... Segnala lapressa.it

Studi professionali: contributo di 500 euro ai dipendenti caregiver - Contributo di 500 euro per dipendenti da studi professionali con familiari percettori dell'indennità di accompagnamento INPS da EBIPRO. Come scrive fiscoetasse.com