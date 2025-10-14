Contratto integrativo per 4.500 lavoratori del mondo sanitario c' è la firma della pre-intesa
È stata firmata la pre-intesa dell’accordo integrativo aziendale per l’anno 2025 per il personale del comparto dell’Azienda Usl e dell’Azienda ospedaliera di Ferrara. L’intesa riguarda oltre 4.500 lavoratrici e lavoratori del territorio ferrarese e rappresenta “un importante traguardo ottenuto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ATC: contratto fermo al 1997, basta promesse! Dopo 28 anni senza rinnovo del contratto integrativo, turni massacranti, mezzi vecchi e stipendi fermi, gli autisti ATC di La Spezia dicono basta. Il 15 ottobre CUB Trasporti La Spezia proclama 24 ore di sciopero - facebook.com Vai su Facebook
#McDonalds Prosegue in plenaria a Roma la trattativa per il primo #Contratto integrativo aziendale da applicare ai dipendenti della multinazionale statunitense della #ristorazionecommerciale. Un passo importante verso il riconoscimento di maggiori diritti - X Vai su X
Contratto integrativo operai forestali, dalla giunta sì al rinnovo - La giunta regionale ha approvato l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo per il rinnovo del contratto integrativo di lavoro per il personale addetto ai lavori di sistemazione ... Segnala ansa.it
Contratto integrativo. Protesta lavoratori Lidl - Mancato accordo sul contratto integrativo e una precarietà del personale che copre il 75% delle forza lavoro. lanazione.it scrive
Genova, lavoratori della libreria Feltrinelli in presidio per il contratto integrativo - “Impugniamo un libro cattivo e sosteniamo i nostri diritti avviliti”: con una frase di William Shakespeare, i lavoratori della libreria Feltrinelli sono in presidio davanti alla sede di via ... ilsecoloxix.it scrive