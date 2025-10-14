Contratto integrativo per 4.500 lavoratori del mondo sanitario c' è la firma della pre-intesa

È stata firmata la pre-intesa dell’accordo integrativo aziendale per l’anno 2025 per il personale del comparto dell’Azienda Usl e dell’Azienda ospedaliera di Ferrara. L’intesa riguarda oltre 4.500 lavoratrici e lavoratori del territorio ferrarese e rappresenta “un importante traguardo ottenuto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

