Contrabbando | sequestrata una autocisterna con oltre 12mila litri di carburante

Salernotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lotta alle frodi nel settore delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi: il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nei giorni scorsi, ha sottoposto a sequestro un'autocisterna che trasportava oltre 12mila litri totali tra gasolio e benzina di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

contrabbando sequestrata autocisterna oltreGasolio di contrabbando a Marigliano: sequestrati oltre 56mila litri e due automezzi, denunciate due persone - Le indagini della Guardia di Finanza di Napoli hanno permesso di smantellare un sistema di distribuzione illegale di carburante. Riporta ilgazzettinovesuviano.com

contrabbando sequestrata autocisterna oltreGDF Salerno: sequestrata autocisterna con oltre 12.000 litri dl carburante dl contrabbando - Nei giorni scorsi, all'esito di un'attività di servizio volta alla repressione delle frodi nel settore delle accise ... reportweb.tv scrive

contrabbando sequestrata autocisterna oltreGasolio di contrabbando, denunce e sequestri - I Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato, a Marigliano 2 automezzi, oltre 56mila litri di gasolio per autotrazio ... Segnala ilroma.net

Cerca Video su questo argomento: Contrabbando Sequestrata Autocisterna Oltre