Contrabbando di sigari dalla Svizzera | fermato al valico di Maslianico con oltre 100 pezzi nascosti nel bagagliaio

Quicomo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha cercato di rientrare in Italia con oltre cento sigari di pregio appena acquistati in Svizzera, ma al confine lo attendevano i finanzieri. L’uomo, un cittadino italiano residente nella provincia di Piacenza, è stato fermato al valico di Maslianico dai militari del gruppo Ponte Chiasso, nel. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Contrabbando Sigari Svizzera Fermato