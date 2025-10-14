Contrabbando di sigari dalla Svizzera | fermato al valico di Maslianico con oltre 100 pezzi nascosti nel bagagliaio
Ha cercato di rientrare in Italia con oltre cento sigari di pregio appena acquistati in Svizzera, ma al confine lo attendevano i finanzieri. L’uomo, un cittadino italiano residente nella provincia di Piacenza, è stato fermato al valico di Maslianico dai militari del gruppo Ponte Chiasso, nel. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Blitz della Finanza: sequestrate 960 kg di sigarette di contrabbando: in 3 finiscono nei guai - facebook.com Vai su Facebook
Contrabbando, finanzieri sequstrano una tonnellate di sigarette. Tre persone fermate dalla Guardia di Finanza di Caserta #ANSA - X Vai su X