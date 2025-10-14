Non è un periodo positivo per Ciro Immobile, tutt’altro. Fermo ai box per infortunio, l’attaccante del Bologna si è visto sequestrare quest’oggi la sua scuola calcio situata a Torre Annunziata. La notizia, arrivata poco fa, è stata riportata dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport. Guai per Immobile, sequestrata la sua scuola calcio: i dettagli. “L’impianto sportivo “Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati”, inaugurato il 20 marzo, è al centro di un’inchiesta della Procura di Torre Annunziata su presunti abusi edilizi e smaltimento illecito di rifiuti speciali. Sei gli indagati, tra cui alcuni familiari del giocatore del Bologna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Continua il periodo “no” per Ciro Immobile, finisce sotto sequesto la sua Academy di Torre Annunziata