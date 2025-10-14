Continassa Juve | nel mirino il Como i bianconeri – senza Nazionali – sono tornati ad allenarsi a JTC Operazione ok per Bremer

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus – senza Nazionali – continua ad allenarsi per la sfida contro il Como. Intanto, Bremer si è operato in seguito alla lesione del menisco mediale. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: nel mirino il Como, i bianconeri – senza Nazionali – sono tornati ad allenarsi a JTC. Operazione ok per Bremer

