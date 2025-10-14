Conte esulta | recupero lampo per un azzurro è pronto già per il Torino

Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo. L’allarme per l’infortunio di un giocatore azzurro è rientrato e il Napoli potrà contare nuovamente su di lui già nel prossimo impegno di campionato. Dopo lo stop contro il Genoa, il giocatore ha risposto bene alle terapie e punta con decisione alla convocazione per la gara con il Torino. Recupero lampo per l’esterno azzurro. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il fastidio muscolare che aveva costretto Matteo Politano a fermarsi prima della sosta è stato riassorbito. I primi allenamenti settimanali hanno infatti confermato le prime sensazioni riguardo ad un progressivo miglioramento delle sue condizioni: sarà a disposizione per Napoli-Torino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

