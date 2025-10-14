Conte all’intitolazione del Centro sportivo del Duomo di Acerra | Bella la connessione tra fede e sport
ACERRA, Napoli 14 OTTOBRE 2025 – Conte all’intitolazione delle aree sportive del Duomo di Acerra: “Bella la connessione tra fede e sport” Antonio Conte è stato ad Acerra per l’intitolazione dei locali del Centro sportivo del Duomo intitolati a Roberto Lorentini Acerra. «Grazie per avermi invitato, vengo in rappresentanza del calcio Napoli. Porto un abbraccio del Presidente a tutti i bambini. Sono cresciuto in oratorio a Lecce, non avevamo questo campo bellissimo ma un campo pieno di buche eppure per noi quella struttura era San Siro. Sono cresciuto facendo il chirichetto, servendo messa. I miei genitori mi hanno sempre indirizzato nel cercare nella fede un motivo per superare le difficoltà». 🔗 Leggi su Primacampania.it
