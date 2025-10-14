Conte ad Acerra | Sono cresciuto in un oratorio avevamo un campo pieno di buche che per noi era San Siro

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, in visita Acerra per l’intitolazione di alcuni locali del centro sportivo diocesano a Roberto Lorentini, medico toscano morto insieme ad altre 38 persone nella calca durante la finale di Coppa dei Campioni dell’85 nello stadio Heysel in Belgio. In occasione della cerimonia l’allenatore azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni di fronte ai tanti bambini presenti. Di seguito le sue parole riportate dall’Ansa: « La violenza non deve vincere mai, che sia in uno stadio, per strada o in un focolare domestico. Dobbiamo essere intransigenti e cercare sempre una via diversa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte ad Acerra: «Sono cresciuto in un oratorio avevamo un campo pieno di buche che per noi era San Siro»

