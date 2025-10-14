Consolazione Etab Borse di studio per gli studenti

TODI – Come da tradizione, anche per l’anno scolastico in corso l’Etab “La Consolazione“ rinnova il proprio impegno a sostegno degli studenti del Convitto dell’Istituto Agrario “Ciuffelli-Einaudi“, e conferma le borse di studio per gli alunni meritevoli che si distinguono per impegno, rendimento e comportamento. Il Consiglio di amministrazione ha deliberato, infatti, l’assegnazione delle tre borse principali da 1.000 euro e delle due borse integrative da 500 euro, cui si aggiungono, a partire da quest’anno, ulteriori due borse da 500 euro. Una novità che testimonia la volontà dell’Ente di rafforzare il proprio sostegno al merito scolastico e di ampliare le opportunità di riconoscimento per gli studenti convittori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consolazione Etab. Borse di studio per gli studenti

