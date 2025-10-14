Consiglio regionale tutti gli eletti | 15 nomi per il Partito Democratico 12 per Fratelli d’Italia
FIRENZE – I primi ad essere sicuri dell’elezione in consiglio regionale sono stati i candidati inseriti nel listino bloccato, la cui entrata in assise era scontata. Iacopo Melio, Simona Querci e Gianni Lorenzetti per il Pd e Massimliano Simoni, che è l’unico eletto per la Lega, alla chiusura dei seggi e con le prime proiezioni hanno potuto festeggiare. Per gli altri è stata una nottata di scrutini e di attesa, di calcoli e di resti. Che hanno definito l’assetto del consiglio regionale in attesa, però, che ci sia la nomina degli assessori che potrebbe far ‘ripescare’ alcuni degli esclusi. La maggioranza elegge 24 consiglieri più il presidente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
