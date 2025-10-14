Consiglio comunale Napoli eletto il Collegio dei Revisori
Tempo di lettura: 7 minuti Il Consiglio comunale di Napoli si è riunito oggi in via Verdi con 26 consiglieri. Negli interventi su questioni urgenti dei consiglieri è stato affrontato il tema della sicurezza urbana, con la richiesta di una maggiore presenza delle forze dell’ordine e di investimenti nella prevenzione. Il Consiglio ha poi proceduto alla votazione per eleggere il presidente del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, nominando i componenti per il triennio 2025-2028 e determinando il relativo compenso nel rispetto della normativa vigente. È risultata eletta, con 25 voti su 27, Teresa Del Prete, mentre gli altri due componenti, Luigi Crisci e Giulia Volpe, sono stati sorteggiati dalla Prefettura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
