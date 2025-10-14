Donald Trump ha chiarito le parole con cui nei giorni scorsi aveva affermato di aver “parlato con Hamas”, spiegando che il contatto non è stato diretto ma avvenuto “attraverso le mie persone, al livello più alto”. La precisazione è arrivata mentre il presidente continua a monitorare gli sviluppi sul cessate il fuoco e le trattative per gli ostaggi. Proprio in queste ore è arrivata la conferma che altri quattro corpi sarebbero stati restituiti all’esercito israeliano. Nel corso di un confronto con la stampa, Trump ha risposto a chi gli chiedeva se Hamas stia rispettando la propria parte dell’ accordo di cessate il fuoco con un secco: “Lo scopriremo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Consegnati 4 corpi degli ostaggi: Israele li chiede tutti e blocca gli aiuti. Trump: “Se Hamas non disarma, lo faremo noi con rapidità e violenza”