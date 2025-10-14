Conoscere per deliberare Tavola rotonda al Liceo Dini sull' educazione alla scelta

Tavola rotonda di presentazione del percorso di cultura costituzionale "L'anno delle scelte (25 aprile 1945 – 2 giugno 1946)", organizzato da ANPI, Ufficio Scolastico Provinciale, CIDIC - Università di Pisa e Domus Mazziniana.Venerdì 17 ottobre alle 10.30 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

