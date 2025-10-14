Congresso nazionale Assodimi da giovedì a Martina Franca Associazione distributori e noleggiatori di beni strumentali

Di seguito il comunicato: Si svolgerà a Martina Franca, nella splendida cornice di Masseria Palesi il 33° Congresso Nazionale dei Noleggiatori AssodimiAssonolo (Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali). Un evento di grande prestigio, la cui organizzazione nella città della Valle d’Itria è stata fortemente promossa da Werent, azienda leader nel noleggio di macchine da cantiere. Assodimi è la più importante realtà di aggregazione nel settore della distribuzione e del noleggio di macchine, beni e attrezzature strumentali, sia per il mondo dell’edilizia che per i comparti ad esso collegati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

