Confronto tra Renna e la Fondazione Sisifo sul futuro dell’Oda | accordo vicino per la gestione
Lo scorso lunedì l’arcivescovo metropolita di Catania, Luigi Renna, ha incontrato il presidente della Fondazione Sisifo, Giuseppe Piccolo, e l’amministratore delegato, Rosario Alescio. L’incontro si è svolto al termine di un percorso di confronto durato circa un mese, condotto da esperti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
