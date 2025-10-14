Confronto tra Renna e la Fondazione Sisifo sul futuro dell’Oda | accordo vicino per la gestione

Cataniatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso lunedì l’arcivescovo metropolita di Catania, Luigi Renna, ha incontrato il presidente della Fondazione Sisifo, Giuseppe Piccolo, e l’amministratore delegato, Rosario Alescio. L’incontro si è svolto al termine di un percorso di confronto durato circa un mese, condotto da esperti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

