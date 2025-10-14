Confindustria insiste | vuole fondi per i suoi soci e non per i dipendenti

Dopo aver criticato il taglio all’Irpef, l’associazione si lamenta: «Da gennaio stop agli incentivi, l’industria è nuda». Per le banche l’ipotesi di un contributo da 3-4 miliardi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Confindustria insiste: vuole fondi per i suoi soci e non per i dipendenti

Argomenti simili trattati di recente

Confindustria in pressing, la Corte dei conti avverte: “Spazi molto stretti per politiche espansive” #Nazionale - X Vai su X

Formazione tecnica, Toniutti: "Gli ITS possono assicurare futuro e occupazione" Mario Toniutti, amministratore delegato di Gruppo Illiria e vicepresidente di Confida, è intervenuto all’Its Academy Day di Udine in qualità di vicepresidente di Confindustria Udine, - facebook.com Vai su Facebook

Crescita anemica. Confindustria in caccia del "risparmio improduttivo" degli italiani - Le previsioni per il 2025 sono state ulteriormente riviste al ribasso dal Centro Studi Confindustria. Secondo huffingtonpost.it

Confindustria avverte il governo: “Serve una manovra poderosa e una visione triennale”. Frecciata a Giorgetti - La ricchezza non la fai con l'Irpef e le pensioni ma generando lavoro e rendendo il Paese competitivo” ... Da msn.com

L’audizione di Confindustria - La scelta di rendere “ordinamentale”, dal 2026/27, la nuova filiera tecnica 4+2 è «coraggiosa, e di visione»; adesso occorre completare il percorso riformista, con almeno tre mosse. Come scrive ilsole24ore.com