Configliachi incontro col CDA I sindacati | Ampie distanze confermato lo stato d' agitazione

Lunedì 13 ottobre si è svolto l’incontro tra i rappresentanti sindacali delle Segreterie Provinciali di Cgil Cisl e Uil e la dirigenza dell’Ente IPAB Configliachi. «Si è trattato di un incontro – recita una nota diffusa dalle tre Confederazioni – che, a nostro avviso, ha messo in luce una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

