Si è svolta ieri mattina, lunedì 13 ottobre, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno in via Clark, l’assemblea elettiva di Federpubblicità, la categoria verticale di Confesercenti dedicata al settore pubblicitario. Numerosi iscritti e concessionarie operanti in tutta la provincia hanno partecipato all’assemblea costitutiva, votando all’unanimità Antonio Lezzi come nuovo Presidente Provinciale. Antonio Lezzi, già coordinatore provinciale, ha espresso grande soddisfazione per la fiducia ricevuta: “Sono felice di questo attestato di stima da parte del gruppo dirigente e degli imprenditori del settore. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Confesercenti Salerno – Federpubblicità: Antonio Lezzi è il nuovo Presidente Provinciale