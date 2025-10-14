Conferita la cittadinanza onoraria ad Aubrey Marshall Daniel III

Arezzo, 14 ottobre 2025 – “Che fantastica è la vita’ diceva Venditti ed io dico.la mia”. Così Aubrey Marshall Daniel III alla cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria tenutasi questa mattina in Sala San Michele alla presenza di tanti amici, tra cui anche una nutrita rappresentanza della Confraternita di Misericordia capitanata dalla Governatrice, Paola Salvadori. Visibilmente commosso ha poi raccontato la sua avventura di vita qui a Castiglion Fiorentino e di come i nuovi vicini di casa lo abbiamo fatto sentire in famiglia. Tant’è che Aubrey è ormai parte integrante del tessuto di Castiglion Fiorentino tanto da aver acquisito diversi soprannomi: l'avvocato, il maresciallo, the boss o, semplicemente, “il nostro” Aubrey. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conferita la cittadinanza onoraria ad Aubrey Marshall Daniel III

Contenuti che potrebbero interessarti

Ieri sera presso il Centro Culturale tE:Ze si é tenuto il Consiglio Comunale straordinario che aveva all'ordine del giorno i seguenti punti: 1 Revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini conferita il 18 maggio 1924 2 Conferimento della cittadinan - facebook.com Vai su Facebook

Conferita la cittadinanza onoraria ad Aubrey Marshall Daniel III - “Avvocato di successo con una vera e propria passione per l’Italia, spiccato senso di appartenenza alla Città di Castiglion Fiorentino e grande sensibilità verso le tradizioni, la cultura locale e le ... Da lanazione.it

Cittadinanza onoraria all'avvocato Usa che si è innamorato della Val di Chio, ha restaurato la Maestà e donato un'ambulanza - L’avvocato statunitense, da vent’anni nella Valle di Chio, è noto per l’impegno nel tessuto sociale e per la re ... Lo riporta corrierediarezzo.it

Il Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza onoraria a Aubrey Marshall Daniel III - Arezzo, 9 ottobre 2025 – Cittadinanza onoraria ad Aubrey Marshall Daniel III, l’avvocato di successo con una vera e propria passione per l’Italia. Lo riporta msn.com