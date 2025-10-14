Concorso Riserva 15% servizio civile nazionale o universale | titolo vale solo se già concluso entro il 29 ottobre Pillole di Question Time
Nel question time del 10 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief), è stato affrontato un chiarimento importante riguardo all’accesso alla riserva prevista per chi ha svolto il servizio civile universale. Il quesito ha riguardato i candidati che stanno ancora completando il servizio al momento della domanda. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Iscrizione con riserva al concorso PNRR3: esclusi i laureandi di Scienze della formazione primaria. Pillole di Question Time - X Vai su X
Concorso PNRR 3: pubblicato il bando, le domande entro il 29 ottobre 2025 La FLC CGIL Nazionale continua a battersi per la tutela degli idonei dei concorsi precedenti e per l’ammissione con riserva dei docenti specializzandi del X ciclo TFA sostegno - facebook.com Vai su Facebook
Riserva del 30% nei bandi del concorso PNRR3: a chi si riferisce. Pillole di Question Time - Nel question time del 10 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief) ... Riporta orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3: anche il servizio civile nazionale darà diritto a riserva ma la percentuale rimane al 15% Pillole di Question Time - Nel question time del 2 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas ... Secondo orizzontescuola.it
Concorso PNRR3 docenti, riserva del 30%: come funziona e a chi spetta - Concorso PNRR3 docenti, confermata la riserva del 30% per i futuri docenti. Riporta catania.liveuniversity.it