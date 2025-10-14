Concorso Riserva 15% servizio civile nazionale o universale | titolo vale solo se già concluso entro il 29 ottobre Pillole di Question Time

Nel question time del 10 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief), è stato affrontato un chiarimento importante riguardo all’accesso alla riserva prevista per chi ha svolto il servizio civile universale. Il quesito ha riguardato i candidati che stanno ancora completando il servizio al momento della domanda. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

