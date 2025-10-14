Concorso ordinario proroga per i docenti tecnico-pratici | partecipazione consentita fino al 31 dicembre 2026 Emendamento approvato

Nel pacchetto di misure previste dal decreto-legge sugli Esami di Stato è stata inserita una deroga specifica rivolta ai docenti tecnico-pratici. Una norma che, seppur limitata nel tempo, introduce una possibilità concreta per chi intende partecipare ai concorsi ordinari con le regole attualmente in vigore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

