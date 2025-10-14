Concorso ordinario proroga per i docenti tecnico-pratici | partecipazione consentita fino al 31 dicembre 2026 Emendamento approvato

Nel pacchetto di misure previste dal decreto-legge sugli Esami di Stato è stata inserita una deroga specifica rivolta ai docenti tecnico-pratici. Una norma che, seppur limitata nel tempo, introduce una possibilità concreta per chi intende partecipare ai concorsi ordinari con le regole attualmente in vigore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorsi docenti, le domande entro le 23:59 del 29 ottobre 2025. I dettagli nelle rispettive pagine dedicate: - scuola dell'infanzia e primaria - scuola secondaria di primo

Concorso ordinario 2025 – scuola secondaria di primo e secondo grado- D.D.G. n. 2939 del 09.10.2025

Concorso ordinario Pnrr per docenti da rifare in 5 regioni: “Violato l’anonimato nella prova pratica” - Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria: sono queste le cinque regioni in cui è da rifare il concorso ordinario Pnrr per docenti di laboratorio nelle scuole secondarie. Secondo fanpage.it

Concorso docenti PNRR 3: domande entro 29 ottobre, prove attese a Natale. RISPOSTE AI QUESITI - Concorso docenti PNRR3: appena aperta su Concorsi e Procedure selettive la piattaforma per la presentazione della domanda di partecipazione - Si legge su orizzontescuola.it

Da rifare il concorso ordinario Pnrr per docenti in 5 regioni - Da rifare il concorso ordinario Pnrr per docenti di laboratorio nelle scuole secondarie delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria. Riporta ansa.it