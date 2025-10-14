Concorsi docenti infanzia primaria e secondaria | quali certificazioni linguistiche e CLIL sono valide FAQ MIM

Pubblicati i bandi per i nuovi concorsi docenti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria previsti dai decreti direttoriali del 9 ottobre (n.?2938 e n.?2939). Le domande devono essere presentate entro il 29 ottobre 2025, esclusivamente online, accedendo al portale del reclutamento pubblico inPA o tramite la Piattaforma Concorsi e Procedure selettive del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

