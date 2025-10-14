Conclusi i lavori Sidra torna l' acqua dopo i disservizi dei giorni scorsi
Sidra rende noto che "le operazioni di riattivazione del servizio idrico si sono concluse secondo il programma stabilito", ponendo fine ai disservizi in alcune aree della città. I controlli tecnici eseguiti nella serata del 13 ottobre e nella giornata di oggi hanno confermato il corretto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
