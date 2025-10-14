Conclusi i lavori Sidra torna l' acqua dopo i disservizi dei giorni scorsi

Cataniatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sidra rende noto che "le operazioni di riattivazione del servizio idrico si sono concluse secondo il programma stabilito", ponendo fine ai disservizi in alcune aree della città. I controlli tecnici eseguiti nella serata del 13 ottobre e nella giornata di oggi hanno confermato il corretto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

