Conclave spiegato | come viene scelto un nuovo papa

Il film Conclave descrive il processo di elezione di un nuovo papa e arricchisce la sua trama drammatica, interpretata in modo eccellente, con una grande attenzione al processo reale. Ralph Fiennes è il protagonista del cast di Conclave nel ruolo del cardinale Thomas Lawrence, decano del Collegio cardinalizio, che guida il processo di elezione di un nuovo papa. Durante il conclave, vari cardinali come Bellini ( Stanley Tucci ), Tremblay (John Lithgow), Tedesco (Sergio Castellitto), Adeyemi (Msamati) e Benitez (Carlos Diehz) competono per il papato, e vengono alla luce vari segreti minacciosi su ciascuno di loro. 🔗 Leggi su Cinefilos.it