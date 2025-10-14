Conclave | quanto è realistico il finale del film?

Cinefilos.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conclave  di  Edward Berger  ha attirato l’attenzione per la sua conclusione scioccante e un vero esperto del settore è stato interpellato per capire quanto ci sia di realistico all’interno del film e di quel finale. Il thriller politico, basato sul romanzo del 2016 di  Robert Harris, segue il  Collegio dei Cardinali  mentre si riunisce per eleggere un nuovo papa dopo la morte improvvisa del precedente. Il cast di  Conclave, con  Ralph Fiennes  protagonista nel ruolo del cardinale Thomas Lawrence, si muove in un labirinto di intrighi politici, conflitti spirituali e dilemmi morali all’interno del Vaticano. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Cerca Video su questo argomento: Conclave 232 Realistico Finale