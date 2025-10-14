Conclave è basato su una storia vera?

Il funzionamento interno del Vaticano, il centro storico e intrigante del cattolicesimo, attira immediatamente lo spettatore nella narrazione di Conclave. Il Conclave racconta l’elezione del nuovo papa, un processo complesso, pieno di segretezza e di rituali sacri. Con grande attenzione ai dettagli e un’eccellente fotografia, il film si addentra nelle antiche tradizioni che circondano la selezione di un nuovo papa, offrendo un’intensa esplorazione della fede, dell’ambizione e degli intrighi ai più alti livelli della Chiesa cattolica. Tuttavia, il suo richiamo al realismo può risultare un po’ confuso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it