Concerto D' Organo presso la Basilica di SMA di Carignano

Genovatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'evento rappresenta un’occasione di particolare prestigio per rendere omaggio alla grande tradizione organistica europea, con la presenza del Maestro Johannes Wilhelm, organista di rinomanza internazionale che suonerà il monumentale organo Hermans, conservato a Genova nella Basilica di S. Maria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Concerto D'Organo presso la Basilica di S.M.A. di Carignano - L'evento rappresenta un’occasione di particolare prestigio per rendere omaggio alla grande tradizione organistica europea, con la presenza del Maestro Johannes Wilhelm, organista di rinomanza ... Scrive genovatoday.it

Concerto straordinario per organo e archi - Alberto Gaspardo è organista, continuista e maestro di concerto; si è diplomato in organo al Conservatorio di Udine nella classe di Luca Antoniotti, studiando anche con Manuel Tomadin, Matteo Imbruno ... Secondo ecodibergamo.it

concerto d organo pressoCivello, concerto d’organo di Andrea Albertin - Cosma e Damiano, Albertin protagonista per il Festival Internazionale Città di Cantù ... ciaocomo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Concerto D Organo Presso