Concerto D' Organo presso la Basilica di SMA di Carignano

L'evento rappresenta un’occasione di particolare prestigio per rendere omaggio alla grande tradizione organistica europea, con la presenza del Maestro Johannes Wilhelm, organista di rinomanza internazionale che suonerà il monumentale organo Hermans, conservato a Genova nella Basilica di S. Maria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

