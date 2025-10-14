Conceicao titolare col Portogallo? La scelta sull’esterno della Juve è ufficiale | cosa filtra sul suo impiego con l’Ungheria
Conceicao titolare col Portogallo? La scelta sull’esterno della Juve: tutti gli aggiornamenti sulle formazioni del match. Seconda panchina consecutiva per Francisco “Chico” Conceicao. Il talento della Juventus non è stato scelto nell’undici titolare del Portogallo per la sfida decisiva di questa sera (ore 20:45) contro l’Ungheria. In palio c’è un pezzo di qualificazione al Mondiale 2026. In una partita che potrebbe regalare il pass per il Nord America con largo anticipo, il commissario tecnico Roberto Martínez ha deciso di affidarsi ad altri interpreti, tenendo l’esterno bianconero come preziosa arma da giocare a partita in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
