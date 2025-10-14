Conceicao entra e illumina col Portogallo: i numeri della partita di Chico nella sfida contro l’Ungheria. Anche in una nazionale di stelle, il suo talento brilla. Francisco “Chico” Conceicao ha offerto un altro spezzone di partita di altissima qualità con la maglia del Portogallo, confermando il suo straordinario momento di forma. Entrato nel finale della sfida contro l’Ungheria, l’esterno della Juve ha avuto un impatto immediato e decisivo sulla manovra. Il CT Roberto Martínez lo ha gettato nella mischia al 62? minuto, e lui ha risposto presente. In meno di mezz’ora, ha dimostrato di poter fare la differenza anche in un contesto così competitivo, mettendo in mostra le sue doti migliori: qualità, visione di gioco e precisione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao entra e illumina col Portogallo: in 28 minuti crea e fa ben sperare i tifosi della Juve. Questo dettaglio della sua partita è incredibile