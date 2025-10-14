Con le forbici minaccia la cassiera del supermercato poi scappa con 800 euro | arrestato a Torino | Video

Cappuccio e scaldacollo per non farsi riconoscere, minaccia la cassiera armato di forbici poi afferra il cassetto intero e va via con i soldi (circa 800 euro). È quanto accaduto domenica 28 settembre al supermercato In’s di corso Traiano a Torino. Poco dopo la polizia di Stato ha arrestato un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

