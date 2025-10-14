Con le forbici minaccia la cassiera del supermercato poi scappa con 800 euro | arrestato a Torino | Video

Torinotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cappuccio e scaldacollo per non farsi riconoscere, minaccia la cassiera armato di forbici poi afferra il cassetto intero e va via con i soldi (circa 800 euro). È quanto accaduto domenica 28 settembre al supermercato In’s di corso Traiano a Torino. Poco dopo la polizia di Stato ha arrestato un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

forbici minaccia cassiera supermercatoMinaccia i cassieri di utilizzare l’arma che ha con sé: derubato un supermercato a Torino - L’uomo, secondo quanto si apprende, è entrato camuffato con sciarpa e cappello nel supermercato Penny Market di piazza Risorgimento a Torino; poi ha cominciato a minacciare i cassieri dicendo loro di ... Da quotidianopiemontese.it

forbici minaccia cassiera supermercatoRapina al supermarket a Novi Ligure, cassiera ferita con un coltello. Caccia al bandito - Verso le 17 un uomo incappucciato è entrato nel supermercato brandendo un coltello e si è avventato su ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Cassiera denunciata per gli scontrini "scontati" a mamma e papà: il trucco della merce nascosta nel carrello - Una intensa attività di indagine dei carabinieri della caserma di Poviglio ha portato alla denuncia di una donna di 26 anni, cassiera in un supermercato, ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Forbici Minaccia Cassiera Supermercato