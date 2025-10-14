Con l’avvio della stagione termica la spesa media per il gas supera i mille euro

C on l’arrivo dell’autunno torna, come di regola, anche il momento di rimettere in funzione i termosifoni. Da domani, 15 ottobre, infatti, scatta la data ufficiale del “via” al riscaldamento acceso in molte città. Una buona notizia contro i primi freddi, meno buona per il budget familiare che dovrà gestire anche l’arrivo delle bollette. Anche, perché, secondo alcune stime, nel 2025 il costo medio per riscaldare un’abitazione si aggirerà intorno ai 1.024 euro a famiglia. Una cifra decisamente importante. Freddo polare in Nord Europa, in Svezia -43 gradi: mai così da 25 anni X Riscaldamento acceso, il peso delle tariffe. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Con l’avvio della stagione termica, la spesa media per il gas supera i mille euro

Argomenti simili trattati di recente

Le parole di Stiven Shpendi su questo avvio di stagione della squadra e a livello personale - facebook.com Vai su Facebook

Pulisic e l'ottimo avvio di stagione con il Milan: "E' solo l'inizio, ho ancora molto da realizzare" - X Vai su X

Frutta e verdura di stagione, la spesa di luglio - Siamo nel pieno dell’estate, i termometri iniziano inesorabilmente a salire e in alcune città il caldo e l’afa possono diventare davvero insopportabili. Come scrive tg24.sky.it

Frutta e verdura di stagione, «la spesa degli italiani è meno costosa». Il report - La spesa degli italiani, per quanto riguarda la frutta e la verdura, fa registrare un netto miglioramento su due fronti. Scrive corriere.it