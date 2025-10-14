Con l' auto travolge una moto e scappa | rintracciato e denunciato

Tampona una moto, facendo cadere a terra il centauro, e scappa. Individuato dalla polizia locale, è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.É successo nei giorni scorsi a Domodossola: a finire nei guai, un giovane del posto, che è stato rintracciato dai vigili 48 ore dopo l'incidente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

