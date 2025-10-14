Con il kitesurf in difficoltà a 700 metri dalla riva salvato dalla guardia di finanza
A 700 metri dalla riva, in difficoltà a causa del forte vento. Un kitesurfer è stato salvato da un equipaggio della vedetta costiera della guardia di finanza: è successo nel fine settimana nelle acque del Lago Maggiore davanti a Cannobio. L'uomo, stanco e in balia di forti raffiche di vento, si. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
