Spesso si sottovaluta il potere del colore e di una palette scelta con cura per quanto riguarda la riuscita di un outfit. E invece bisognerebbe capire che trovare la giusta armonia cromatica tra i diversi pezzi del proprio look può cambiarne le sorti in un attimo. Dando vita a qualcosa di molto interessante e fresco. Come cominciare a farlo subito? Partendo da una combinazione semplice. Per esempio una giacca di pelle con cintura a contrasto. Per poi aggiungere anche qualche altro dettaglio colore ben studiato ad arricchire la tavolozza. Se poi tutto l’outfit viene giocato anche all’insegna di un unico materiale, in questo caso la pelle, l’effetto visivo è ancora più forte e d’impatto, mantenendo una texture armoniosa e perfetta per la stagione autunnale. 🔗 Leggi su Amica.it

Con cintura e guanti dai colori a contrasto, questo caposaldo dell'armadio autunnale cambia volto, creando una palette adorabile