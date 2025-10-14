Con 115 apparizioni ho vinto 352 mila euro Mi ero fatto un Bignami personale di 5 mila domande e 500 le avevo previste | parla Ferdinando Sallustio storico campione di Passaparola

Ferdinando Sallustio, storico campione del quiz televisivo Passaparola, ha raccontato a Fanpage.it il suo lungo percorso nel mondo dei giochi in tv, una passione nata da bambino e coltivata per decenni accanto al lavoro in banca. “L’amore per il genere è nato da bambino – ha spiegato – ricordo distintamente che all’età di sei anni guardavo il “Rischiatutto” di Mike”. Nato a Cariati, in provincia di Cosenza, nel 1965 e cresciuto a Ostuni, Sallustio ha studiato giurisprudenza, ma non ha mai esercitato la professione: “Sarei teoricamente un avvocato, ma non ho mai esercitato. Lavoro alla filiale di Intesa San Paolo e sono felice”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

