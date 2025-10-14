Comunicazione Red 2025 chi la deve fare e a cosa serve

Ogni anno l’Inps avvia la campagna Red, uno dei passaggi più importanti per i pensionati italiani. La procedura, che ha preso il via lo scorso 16 settembre, serve a verificare i redditi percepiti nell’anno precedente e, di conseguenza, a confermare il diritto a prestazioni economiche aggiuntive come quattordicesima, maggiorazione sociale e integrazione al minimo. Per il 2025, la campagna riguarda i redditi dell’anno 2024: chi non presenta la dichiarazione entro la scadenza fissata al 28 febbraio 2026 rischia la sospensione di questi benefici. Un semplice adempimento burocratico, dunque, ma fondamentale per non perdere somme che in molti casi fanno la differenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Comunicazione Red 2025, chi la deve fare e a cosa serve

