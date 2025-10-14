Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | 2,7 Milioni di Euro per il nuovo accesso al Campus Universitario
La Sindaca Anna Petta: “Un investimento strategico che connette la nostra città all’Università di Salerno, migliorando viabilità e sicurezza urbana”. Il Comune di Baronissi ha ottenuto un finanziamento pari a € 2.700.000,00, nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 20212027, destinato all’intervento denominato “Potenziamento della Rete Viaria di Accesso all’Università degli Studi di Salerno – Campus di Baronissi”. L’opera, di rilevanza strategica per la città, mira a rafforzare la connessione tra il centro urbano e il polo universitario, intervenendo in modo strutturale su uno dei sistemi viari più importanti del territorio. 🔗 Leggi su Zon.it
