Compro oro fuorilegge sequestrati trenta chilogrammi di oro e due immobili

14 ott 2025

Una finta attività commerciale, priva delle autorizzazioni di legge, che movimentava metalli preziosi per un valore di oltre centomila euro. È il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza della Compagnia di Città di Castello, che nei giorni scorsi ha sequestrato due esercizi di compro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

