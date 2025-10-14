Compro oro fuorilegge sequestrati trenta chilogrammi di oro e due immobili
Una finta attività commerciale, priva delle autorizzazioni di legge, che movimentava metalli preziosi per un valore di oltre centomila euro. È il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza della Compagnia di Città di Castello, che nei giorni scorsi ha sequestrato due esercizi di compro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
