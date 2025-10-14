Compro oro abusivo sequestrati 30 chili di gioielli per un valore di 100mila euro

I finanzieri di Città di Castello hanno sequestrato un’attività di compro oro abusiva, due immobili e oltre 30 chili di gioielli e argenteria, per un valore di oltre 100mila euro. I punti vendita di Città di Castello e Umbertide operavano senza iscrizione al Registro O.A.M., violando norme antiriciclaggio, fiscali e sulla sicurezza. Denunciati il titolare e un socio per esercizio abusivo e ricettazione. Indagini in corso sulla provenienza dei preziosi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Compro oro abusivo, sequestrati 30 chili di gioielli per un valore di 100mila euro

Contenuti che potrebbero interessarti

Scoperto ‘Compro oro’ abusivo, sequestrate due sedi e oltre 30 kg di preziosi per 100.000 euro http://ow.ly/xH10106ogH8 [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X

Scoperto a Grosseto un allevamento amatoriale abusivo: Denuncia che ho depositato alla Procura come avvocato e presidente del PAI. Un commercio di cuccioli privato che è stato sgominato. Per fortuna qualcuno non si è girato dall’altra parte e ha segn - facebook.com Vai su Facebook

Compro oro abusivi, sequestrati preziosi per 100mila euro. Liste dei clienti al vaglio della Finanza - Oltre 30 chili di oro e argento confiscati tra Città di Castello e Umbertide, denunciati il titolare e un socio per esercizio abusivo e ricettazione ... Segnala msn.com

Scoperto ‘Compro oro’ abusivo, maxi sequestro - Maxi sequestro della Guardia di Finanza, che ha scoperto un’attività di compro oro completamente abusiva. Da teletruria.it

Sequestrati 30 chili di oro e argento - Scoperto dalla Guardia di Finanza un compro oro abusivo. Come scrive rainews.it