Perugia, 14 ottobre 2025 – Oltre 30 chili di oro e argento usati, del valore di più di 100mila euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Perugia, che ha smantellato un compro oro completamente abusivo. L’operazione ha coinvolto due immobili utilizzati come sedi dell’attività e ha portato alla denuncia dei due responsabili per esercizio abusivo e ricettazione. Le indagini hanno rivelato un quadro di irregolarità diffuse: i punti vendita non erano iscritti al registro degli operatori, mancavano le procedure di identificazione dei clienti e le tariffe per il ritiro dei preziosi non erano mai esposte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Compro oro abusivi, sequestrati preziosi per 100mila euro. Liste dei clienti al vaglio della Finanza