comprare casa a milano i prezzi aumentano nel quartiere corvetto rogoredo

Nel terzo trimestre del 2025 il mercato immobiliare di Milano mostra un andamento contrastante. Mentre a livello nazionale i prezzi medi delle abitazioni usate sono diminuiti dell'1,9% (1.815 euromq), nel capoluogo lombardo la situazione è più dinamica, con quartieri in forte crescita e altri in calo. Milano resta comunque uno dei mercati più solidi e costosi d'Italia, con valori medi che oscillano tra i 3.000 e oltre 10.000 euro al metro quadrato. Secondo un report di Idealista, il quartiere che registra la maggior crescita dei prezzi è Corvetto-Rogoredo dove i valori sono aumentati del 24,4% nell'ultimo anno, raggiungendo una media di 4.

