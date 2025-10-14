Comprare casa a Milano i prezzi aumentano nel quartiere Corvetto-Rogoredo
Nel terzo trimestre del 2025 il mercato immobiliare di Milano mostra un andamento contrastante. Mentre a livello nazionale i prezzi medi delle abitazioni usate sono diminuiti dell’1,9% (1.815 euromq), nel capoluogo lombardo la situazione è più dinamica, con quartieri in forte crescita e altri in calo. Milano resta comunque uno dei mercati più solidi e costosi d’Italia, con valori medi che oscillano tra i 3.000 e oltre 10.000 euro al metro quadrato. Secondo un report di Idealista, il quartiere che registra la maggior crescita dei prezzi è Corvetto-Rogoredo dove i valori sono aumentati del 24,4% nell’ultimo anno, raggiungendo una media di 4. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
