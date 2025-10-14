Comprare casa a Milano i prezzi aumentano nel quartiere Corvetto-Rogoredo

Quifinanza.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel terzo trimestre del 2025 il mercato immobiliare di Milano mostra un andamento contrastante. Mentre a livello nazionale i prezzi medi delle abitazioni usate sono diminuiti dell’1,9% (1.815 euromq), nel capoluogo lombardo la situazione è più dinamica, con quartieri in forte crescita e altri in calo. Milano resta comunque uno dei mercati più solidi e costosi d’Italia, con valori medi che oscillano tra i 3.000 e oltre 10.000 euro al metro quadrato.  Secondo un report di Idealista, il quartiere che registra la maggior crescita dei prezzi è Corvetto-Rogoredo dove i valori sono aumentati del 24,4% nell’ultimo anno, raggiungendo una media di 4. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

comprare casa a milano i prezzi aumentano nel quartiere corvetto rogoredo

© Quifinanza.it - Comprare casa a Milano, i prezzi aumentano nel quartiere Corvetto-Rogoredo

News recenti che potrebbero piacerti

comprare casa milano prezziComprare casa a Milano, i prezzi aumentano nel quartiere Corvetto-Rogoredo - A Milano i prezzi delle case si muovono in direzioni opposte: crescono a Corvetto- Segnala quifinanza.it

comprare casa milano prezziDove comprare casa a Milano, una mappa della situazione attuale - Dal centro storico alle nuove periferie in trasformazione: prezzi, trend e prospettive per capire dove conviene investire oggi nel mercato immobiliare milanese. Riporta domusweb.it

Case a Milano: dove si compra, quanto costa, chi resta escluso - Abbiamo analizzato il mercato immobiliare di Milano: quanto costa comprare casa oggi, quali quartieri stanno cambiando e chi resta escluso dalla città che corre verso il futuro. Lo riporta domusweb.it

Cerca Video su questo argomento: Comprare Casa Milano Prezzi