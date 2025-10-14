Compra casa e si trova senza gas per tre mesi | gli inquilini precedenti erano morosi

Comprare casa dopo tanti sacrifici, e scoprire dopo il trasloco di non avere il gas. E attendere settimane di fatiche e burocrazia per ottenere quel che spetterebbe di diritto. Si tratta della storia, emblematica ma non rara, di M.B., 40enne operaio di Fincantieri, seguito dall'Adico.Clicca qui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it