Compra casa e si trova senza gas per tre mesi | gli inquilini precedenti erano morosi

Veneziatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comprare casa dopo tanti sacrifici, e scoprire dopo il trasloco di non avere il gas. E attendere settimane di fatiche e burocrazia per ottenere quel che spetterebbe di diritto. Si tratta della storia, emblematica ma non rara, di M.B., 40enne operaio di Fincantieri, seguito dall'Adico.Clicca qui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Compra un vecchio scuolabus su Internet e lo trasforma nella casa dei sogni. «Ora vivo dove voglio senza pagare l'affitto» - Questi sono solo alcuni dei motivi per cui la vita da “nomade” convince ad acquistare una casa su ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Compra Casa Trova Senza