Complici del genocidio Scritte e atti vandalici contro la sede di Fratelli d' Italia

Non c'è pace per la sede di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale nel quartiere Africano. Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre, infatti, i muri e la saracinesca sono stati imbrattati con scritte ed è stato anche appeso uno striscione: “Fratelli d'Israele - No Ddl 1627”.Scritte contro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

I lavoratori rifiutano di essere complici del genocidio a Gaza Domani ore 18 al presidio permanente Varco Zara Assemblea pubblica - facebook.com Vai su Facebook

Ieri i tedeschi furono complici del genocidio ebraico, ora di quello palestinese. - X Vai su X

I 500 dipendenti della Farnesina che hanno chiesto a Tajani di non essere complici del genocidio a Gaza - Il governo italiano, e il suo ministero degli Esteri, rischiano di essere in “concorso rispetto a violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e al genocidio in atto” a Gaza. Riporta fanpage.it

Preti contro genocidio, Padre Zanotelli in piazza: “Mi preoccupa il silenzio delle comunità cristiane, Meloni e Occidente complici” - “Siamo in piazza perché oggi quello che mi preoccupa è il silenzio delle comunità cristiane, l’indifferenza. Scrive ilfattoquotidiano.it

“Non lavoriamo con i complici del genocidio di Gaza”: così Javier Bardem sul red carpet degli Emmy 2025 - Sempre in prima linea su molte questioni politiche, nella notte della cerimonia degli Emmy Awards 2025, gli Oscar della tv mondiale, Javier Bardem non si è tirato indietro. Secondo ilfattoquotidiano.it