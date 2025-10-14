Compagnia e sostegno agli anziani soli parte il percorso per formare le ' Sentinelle del territorio'
Inizia un corso di formazione per le nuove ‘sentinelle di Bagno di Romagna’. Come spiega una nota il progetto sociale: ‘Sentinelle del Territorio’ rappresenta un obiettivo ambizioso che vedrà Bagno di Romagna caratterizzarsi sempre più come una comunità attenta agli anziani, capace di coltivare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? APICE è un’iniziativa promossa dall’Unione Montana Valle Susa, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha l’obiettivo di: supportare i giovani imprenditori e rivitalizzare il territorio attraverso i settori chiave dell’agricoltura di mont - facebook.com Vai su Facebook
Casa di riposo ospita gratis studenti universitari: in cambio loro fanno compagnia agli anziani ospiti - In un’epoca in cui giovani e anziani vivono spesso separati, ciascuno chiuso nella propria “bolla” generazionale, un’iniziativa olandese prova a ricucire il tessuto sociale grazie a un’idea tanto ... Come scrive greenme.it
Salute & Solidarietà, sostegno agli anziani: cercansi volontari - L’associazione Salute & Solidarietà presenta un progetto rivolto agli anziani con l’obiettivo di aiutarli a migliorare l’autonomia fisica e cognitiva. Segnala ilrestodelcarlino.it
Un aiuto agli anziani che vivono soli: il servizio di compagnia telefonica - I non più giovani potranno sentirsi meno soli e più protetti grazie ai volontari di Avulss Fabriano. Scrive ilrestodelcarlino.it