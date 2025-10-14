Compagnia e sostegno agli anziani soli parte il percorso per formare le ' Sentinelle del territorio'

Cesenatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia un corso di formazione per le nuove ‘sentinelle di Bagno di Romagna’. Come spiega una nota il progetto sociale: ‘Sentinelle del Territorio’ rappresenta un obiettivo ambizioso che vedrà Bagno di Romagna caratterizzarsi sempre più come una comunità attenta agli anziani, capace di coltivare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

