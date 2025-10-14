ComoLake Gasparini Aws | Più di 2 milioni di imprese italiane usano Ai
(Adnkronos) – "Oltre due milioni di imprese italiane utilizzano l’intelligenza artificiale con un tasso di crescita stimato al 30%, superiore alla media europea del 27%". Lo ha detto oggi Giulia Gasparini, Country Leader di Aws Italia, intervenendo dal palco dell'edizione 2025 del Digital Innovation Forum. Gasparini avverte: "Senza mercato unico integrato, senza investimenti in digitalizzazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
